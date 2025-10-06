El presunto ladrón irrumpió a las 16:00 horas en un comercio ubicado en los bulevares Luis Encinas y Solidaridad, apoderándose de dinero en efectivo, dos botellas de licor, y tres cajetillas de cigarros.

Un hombre de 50 años de edad fue detenido la tarde del pasado domingo tras asaltar un expendio de cerveza ubicado en los bulevares Luis Encinas Johnson y Solidaridad, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El sujeto, identificado como Benjamín ‘N’, irrumpió en el comercio a las 16:00 horas, apoderándose de dinero en efectivo, dos botellas de licor, y tres cajetillas de cigarros.

Cometido el ilícito, huyó del establecimiento hacia el oriente del bulevar Luis Encinas, detalla el parte policiaco.

El presunto ladrón fue interceptado por agentes de la Policía Municipal a la altura de los bulevares Solidaridad y García Morales.

Durante la inspección, se le encontró la mercancía robada así como una réplica de pistola escuadra.

Finalmente, Benjamín ‘N’ fue turnado al Ministerio Público para las acciones correspondientes.