En coordinación con Guardia Nacional, Sedena, AMIC y PESP le aseguraron un arma de uso exclusivo del Ejército

En un operativo conjunto, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, en colaboración con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), detuvieron a Francisco Javier “N”, de 42 años, considerado objetivo prioritario por diversas corporaciones.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados y emprendió la huida sobre la calle Jesús Siqueiros. Durante la persecución arrojó una bolsa que, al ser asegurada, contenía 28 envoltorios con aproximadamente 38 gramos de una sustancia granulada tipo crystal.

La captura ocurrió alrededor de las 11:30 horas del sábado, en el cruce de las calles Juan de Dios Bojórquez y Jesús Siqueiros, en la colonia El Sahuaro.

Al detenido se le confiscó un arma de fuego calibre 9 milímetros, que tenía un tiro en la recámara y tres cartuchos útiles en el cargador. El arma corresponde a las consideradas de uso exclusivo del Ejército.

Contaba con 18 órdenes de aprehensión

Tras la verificación en las bases institucionales, se confirmó que Francisco Javier “N” tenía 18 órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones y procedimientos legales.



