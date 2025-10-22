La Policía Municipal detuvo a un hombre de 29 años tras amenazar a su madre con un pelapapas y dañar la puerta de su habitación.

Un hombre de 29 años, identificado como Santiago Alexis “N”, fue arrestado por la Policía Municipal luego de que presuntamente amenazó a su madre con un pelapapas y ocasionó daños a la puerta de su habitación.

El reporte de violencia familiar se registró a las 06:43 horas del 21 de octubre de 2025 en un domicilio ubicado sobre calle Ignacio Fierros, en la colonia Primero Hermosillo.

De acuerdo con la parte informante, una mujer de 63 años, su hijo habría utilizado el utensilio de cocina para intimidarla y golpeó la hoja de madera hasta dejar huellas visibles.