¿Por qué Tony Montana es tendencia?

La mañana de este martes fue detenido por elementos de la Sedena, Antonio Oseguera Cervantes, conocido como 'Tony Montana'.

Se llama Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", tiene 64 años y es vecino de Tlajomulco de Zúñiga. Es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y es parte de su círculo cercano en el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Según los Archivos Guacamaya, Antonio y su hermano Abraham son integrantes de la cúpula de la organización criminal cuyas disputas con otros cárteles mantienen una ola de violencia en Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Colima, Aguascalientes y Guanajuato.

La Sedena confirmó la captura del capo esta madrugada,en Tlajomulco. Su historial y su papel en la estructura criminal del cártel es extenso, según el Gobierno Federal y el de los Estados Unidos.

En aquel país fue detenido cuando tenía 38 años, cumplió una condena entre 1996 y 2001 por tráfico de heroína.

En México, la federación lo señala como operador financiero, encargado de la compra de armas para el cártel, así como de obtener información de inteligencia, lo que prevenía al grupo de los operativos de la federación antes de que se llevaran a cabo.

Autoridades federales ya lo habían capturado a finales de 2015, también en Tlajomulco. Fue el 3 de diciembre que policías federales lo sorprendieron por la madrugada con dos rifles de asalto y una pistola, así como un kilo de metanfetaminas.

El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales le dio formal prisión el día 15 de diciembre de ese año, por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, crimen que no permite la libertad bajo caución; no obstante, no hay datos en qué momento y por qué motivos recuperó su libertad.

Al año siguiente, el 27 de octubre de 2016, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo incluyó en su lista negra por sus actividades en el que señalaron como una de las organizaciones criminales "más prolíficas y violentas del mundo".

Su nombre volvió a sonar en 2018, con una serie de capturas de integrantes del cártel que estaban bajo su cargo, entre ellos Emilio Alexandro Pinedo Arias "El Sobrino", señalado por atentar contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera en mayo de ese año.

"Tony Montana" fue capturado de nuevo la madrugada de este martes en un operativo de la Sedena. Su captura se da en el marco de la desaparición y búsqueda del coronel José Grimaldo Muñoz en la zona de Tapalpa, el 10 de diciembre pasado.