Su pareja, quién según declaraciones habría discutido con la madre previo a la agresión, grabó los hechos de maltrato sin intervenir para detenerla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició proceso penal contra Dania Guadalupe “N” y Alán Edgardo “N”, señalados por su probable participación en agresiones físicas contra un bebé de meses de edad en la colonia Popular.

Agredió a su bebé y su pareja la grabó

De acuerdo con la FGJES, el 8 de noviembre del presente año, alrededor del mediodía, Dania Guadalupe “N” se encontraba en una vivienda de la colonia Popular junto con su pareja y su bebé de 10 meses. Ahí, según lo expuesto ante el Juez, la mujer llevó a cabo agresiones físicas directas contra el menor, provocándole lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

Por su parte, Alán Edgardo “N” presuntamente no intervino para detener la violencia, pese a tener deberes de cuidado. Incluso, habría grabado los hechos en video, lo que forma parte de las pruebas en la investigación. En ellos, reportes extraoficiales reportan que se observa a Dania golpeando al pequeño con los puños, dándole patadas, gritándole insultos y expresando amenazas.

Vecinos de la colonia Popular reportaron al 911 que escuchaban gritos desesperados del bebé, por lo que agentes preventivos acudieron al domicilio, y después se canalizó el hecho a la AMIC.

El bebé fue trasladado a atención médica especializada y actualmente permanece bajo protección institucional, mientras se define la custodia legal.

Investigación por intento de homicidio agravado

La FGJES informó que abrió una carpeta por intento de homicidio agravado, debido a la gravedad de las agresiones registradas.

Presuntamente, Dania Guadalupe “N” acudió posteriormente a las oficinas de la AMIC para rendir declaración y habría mencionado que se alteró por conflictos con el padre del menor. La autoridad determinó mantenerla detenida mientras continúan las diligencias.

En audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación a ambos detenidos. Tras revisar los datos de prueba, el Juez vinculó a proceso a Dania Guadalupe “N”, mientras que Alán Edgardo “N” obtuvo una ampliación del término constitucional a 144 horas.

A los dos se les impuso prisión preventiva justificada, medida que deberán cumplir mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía reiteró que mantiene su compromiso de investigar con rigor todos los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, garantizando su integridad y acceso a la justicia.