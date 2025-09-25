El hecho ocurrió este jueves a las 9:50 horas, cuando agentes ubicaron al individuo en las calles Niños Héroes y García Corona, en posesión del arma de fuego.

Por disparar con una pistola calibre 3.80 detrás de la escuela primaria Gustavo Adolfo Uruchurtu, en la colonia Villa de Seris, un hombre identificado como Raúl 'N', de 34 años, fue detenido por la Policía Municipal de Hermosillo.

El hecho ocurrió este jueves a las 9:50 horas, cuando agentes ubicaron al individuo en las calles Niños Héroes y García Corona, en posesión del arma de fuego.

De acuerdo con el reporte, el sujeto realizó tres disparos al aire en un predio abandonado situado a espaldas del plantel educativo, lo que activó protocolos de emergencia y generó la movilización de autoridades.

En su respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó a través de la red social X que no se registraron personas lesionadas, y exhortó a la ciudadanía a llamar al 911 para reportar cualquier incidente relacionado.