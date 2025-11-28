Una joven de 16 años fue atacada a balazos durante la madrugada del jueves en la colonia Villa Bonita, de Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una investigación por el homicidio de una menor de 16 años ocurrido en la colonia Villa Bonita, en Cajeme. De manera preliminar, la autoridad estableció que el ataque estaría relacionado con actividades de narcomenudeo en la zona.

Ataque directo a plena madrugada

El hecho ocurrió entre las 5:25 y 5:38 horas del 27 de noviembre, cuando tres hombres armados descendieron de un vehículo sedán gris, mientras un cuarto sujeto permaneció al volante. Los agresores dispararon directamente contra la joven, quien iba acompañada de dos menores de edad que resultaron ilesas.

En la escena se aseguraron cuatro casquillos calibre 9 milímetros. Personal de Servicios Periciales realiza los dictámenes de balística y el procesamiento del área.

La víctima había sido privada de la libertad meses antes

Como parte de las primeras investigaciones, la Fiscalía recordó que el 17 de febrero de 2025 la joven había sido rescatada por policías junto con otro adolescente en un domicilio de la colonia Las Praderas, en Ciudad Obregón. Ambos estaban privados de la libertad por una célula delictiva debido a un adeudo por compra-venta de droga.

En ese lugar se aseguró un fusil AK-47, droga y diversos indicios relacionados con la actividad criminal.

Con esta información, la FGJES indicó que la principal línea de investigación apunta a una venganza. El caso estaría relacionado con un grupo criminal que opera en Ciudad Obregón, del cual ya se tienen identificados los nombres de posibles sospechosos.