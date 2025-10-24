La Fiscalía de Sonora obtuvo prisión preventiva justificada contra Emmanuel “N”; la víctima logró escapar y pedir ayuda en una gasolinera.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez vinculara a proceso a Emmanuel “N”, de 34 años, por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores, en agravio de una adolescente de 13 años. Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial.

Los hechos

De acuerdo con la investigación, el 10 de octubre de 2025 , alrededor de las 23:00 horas, en la colonia El Barrilito, sobre la carretera Cananea-Ímuris, el acusado llegó a bordo de una c amioneta Nissan pick up blanca hasta el exterior de un domicilio donde la menor se encontraba jugando.

El hombre la sujetó del brazo y la subió por la fuerza al vehículo, para luego conducir por la carretera hasta una gasolinera cercana. En ese punto, le ofreció un cigarro de marihuana, pero la menor logró abrir la puerta del vehículo y escapar, pidiendo ayuda a las personas que se encontraban en el lugar.

Mientras huía, el agresor le gritaba insinuaciones de índole sexual y trataba de convencerla de volver, provocándole un daño emocional y psicológico, según informó la Fiscalía.

Proceso judicial en curso

Tras su captura, el Ministerio Público presentó las pruebas ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso y dictó la medida de prisión preventiva. La autoridad estatal continuará con las siguientes etapas procesales con el objetivo de obtener una sentencia condenatoria.

La FGJES reiteró su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes, y de perseguir con todo rigor los delitos que vulneran su libertad e integridad.