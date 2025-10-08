La Fiscalía reporta que uno de los afectados sigue desaparecido

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Juan Manuel “N”, de 24 años, fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa .

La determinación se emitió durante la audiencia inicial tras cumplimentarse la orden de aprehensión, y se autorizó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria .

Hechos del caso

El imputado y varias personas armadas llegaron, la noche del 22 de febrero de 2025, a un domicilio en la colonia Privadas del Real Sección Dos , en Hermosillo. Ahí privaron de la libertad a una mujer de 42 años y un hombre de 40 años mediante violencia física, con el objetivo de ocultar su paradero.

Las víctimas fueron trasladadas primero a un domicilio desconocido, donde fueron golpeadas e interrogadas, y posteriormente a un segundo inmueble donde continuaron las agresiones.

El 24 de febrero de 2025, la mujer fue liberada tras ser interrogada, mientras que el hombre continúa desaparecido, por lo que las autoridades priorizan su localización.

La Fiscalía reafirmó su compromiso en la lucha contra los delitos de alto impacto, destacando que se aplica el rigor de la ley contra quienes atentan contra la libertad y la vida de los ciudadanos en Sonora.