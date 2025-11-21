Acumula varias órdenes de aprehensión por delitos contra la libertad en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de David “N” y/o José Ramón “N”, conocido como “El Diablo”, “El Monstruo” y “Comandante Apá”, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en perjuicio de Jesús Arturo “N”.

El Juez ordenó prisión preventiva justificada para el señalado, quién es considerado objetivo prioritario por la Fiscalía. También recibió cuatro órdenes de aprehensión adicionales por desaparición, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad. De acuerdo con la investigación, presuntamente encabezaba una célula criminal que operaba en la capital sonorense.

Captura coordinada en Hermosillo

La detención ocurrió el 19 de noviembre en la colonia Jesús García, tras un operativo conjunto de la AMIC, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo. Ese día, “El Monstruo” fue asegurado junto a Jesús Adolfo “N”, de 21 años, y José Manuel “N”, de 22, cuando circulaban en un vehículo con reporte de robo y portaban tres armas de fuego.

La FGJES informó que el imputado presuntamente fungía como líder de una célula cuyo modus operandi incluía el uso de vehículos con características similares a patrullas y vestimenta parecida a uniformes oficiales, lo que facilitaba la comisión de delitos.

Avanza proceso por desaparición

Tras su detención, se iniciaron procesos penales por el primer caso y se ejecutaron otras cuatro órdenes de aprehensión, con la posibilidad de más en las próximas horas. En la audiencia inicial, se formuló imputación por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, hechos ocurridos en julio en la colonia La Metalera.

El Juez impuso prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica dentro del plazo de 144 horas solicitado por la defensa. La institución señaló que utilizará todos los recursos necesarios para demostrar la responsabilidad del acusado y garantizar justicia para las víctimas.