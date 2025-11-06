La Fiscalía de Sonora informó que, en un cateo por un caso de privación ilegal de la libertad, localizaron una osamenta en un domicilio de la colonia Carmen Serdán; los restos fueron enviados al CIF para identificación.

En un cateo autorizado por un caso de privación ilegal de la libertad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizó una osamenta en un domicilio de la colonia Carmen Serdán (calles Granados, entre Olivares y López del Castillo). La diligencia se practicó el miércoles 05 de noviembre de 2025 a las 16:05 horas.

La intervención generó movilización de personal pericial y policial en la zona y resguardo del predio para preservar indicios, con posibles afectaciones temporales al tránsito vecinal.

La osamenta fue ubicada en la parte poniente del acceso frontal, a cinco (5) metros de la entrada, envuelta en plástico negro y cubierta con tierra y basura.

El cateo se realizó con Agente del Ministerio Público, AMIC y Comisión Estatal de Búsqueda. Los restos fueron asegurados y trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para antropología forense y genética con el fin de determinar sexo, edad e identidad. La FGJES reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y judicializar a probables responsables.

En diligencias de búsqueda relacionadas con desapariciones, los peritajes de antropología y ADN permiten vincular restos con carpetas activas y con el Registro de Personas Desaparecidas. Tras la identificación, corresponde al Ministerio Público notificar a familiares y, en su caso, avanzar en líneas de investigación sobre lugar, modo y tiempo de los hechos.



