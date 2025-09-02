A ambos se les imputan los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, por lo cual quedaron vinculados y se les impuso prisión preventiva justificada.

José Víctor ‘N’ y Francisco Alberto ‘N’, exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), fueron vinculados a proceso por delitos de corrupción, informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

Específicamente se les imputan los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, por lo cual quedaron vinculados. Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva justificada.

Los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), a criterio del Juez, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de ambos por los delitos de corrupción.

Los exsecretarios de la SEC continuarán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso ) bajo la medida cautelar que les fue impuesta el pasado 28 de agosto, con el fin de evitar el riesgo de evasión y para garantizar la comparecencia de los señalados en las siguientes etapas del proceso.

La Fiscalía de Sonora mantendrá las investigaciones complementarias por un periodo de cuatro meses para fortalecer la carpeta correspondiente en espera de próximas audiencias.