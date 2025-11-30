De acuerdo con la investigación, los individuos ingresaron a la vivienda y dispararon en el abdomen a Luz Elena ‘N’, de 38 años de edad. Su madre, Gilda 'N', impidió que los agresores consumaran el ataque, luego de que la cubriera con su propio cuerpo.

Juan Antonio ‘N’, alias ‘El Piña', fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, cometidos en la ciudad de Hermosillo.

La primera agresión ocurrió a las 20:30 horas del 6 de octubre, cuando el imputado, en compañía de otro más, arribó a un domicilio en la colonia Los Olivos, lugar donde se encontraba la víctima, Cindy Yamileth ‘N’, de 18 años de edad, quien ya había recibido amenazas de muerte.

Los individuos abrieron fuego en contra de la joven, quien resultó con heridas graves, que le produjeron pérdida o disminución de órganos, miembros o facultades.

El segundo hecho violento ocurrió el pasado 21 de octubre a las 21:00 horas en un domicilio de la colonia La Cholla, a donde Juan Antonio ‘N’ así como otro sujeto más, arribaron y cometieron los delitos.

De acuerdo con la investigación, los individuos ingresaron a la vivienda y dispararon en el abdomen a Luz Elena ‘N’, de 38 años de edad.

Su madre Gilda ‘N’, de 59 años, evitó que los agresores terminaran por asesinarla, al cubrir a su hija de los disparos, que finalmente ella recibió y que acabaron con su propia vida.

Homicidio de Policía de Hermosillo

‘El Piña’ también cuenta con cargos por el homicidio de Rafael ‘N’, agente de la Policía Municipal acribillado el pasado 17 de noviembre, cuando se encontraba atendiendo un reporte en la colonia Adolfo López Mateos.

El imputado junto a otro más, ubicaron al oficial sobre la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín. Al emparejarse con la patrulla, abrieron fuego de manera sorpresiva, provocando que el agente muriera en el asiento del conductor tras recibir impactos en la región del tórax.

Más cargos

Juan Antonio ‘N también lleva otro proceso por el asesinato de un hombre en la colonia Adolfo López Mateos, así como de la desaparición de dos más, cuyos cuerpos fueron encontrados en una sitio de búsqueda a 150 metros al sur del kilómetro 6 de la carretera Hermosillo–Mazatán.

El primer delito que se le imputa ocurrió alrededor de las 19:50 horas del pasado 22 de septiembre, cuando el sujeto y uno más arribaron a un domicilio ubicado en la misma colonia donde el agente municipal Rafael 'N' fue asesinado.

En el sitio, los individuos comenzaron a gritar y silbar frente al inmueble, lo cual provocó que la víctima, Miguel Ángel ‘N’ y un acompañante salieran de la vivienda.

Ya fuera, los agresores le pidieron una ‘grapa’ y, al recibir una negativa, abrieron fuego en contra de él.

El pasado 18 de noviembre, tras el operativo en la Adolfo López Mateo, fue capturado junto con otras cinco personas en posesión de drogas.

De acuerdo con la Policía de Hermosillo, les aseguraron 34 envoltorios conteniendo ‘cristal’.

Una vez en reclusión, se le ejecutó orden de aprehensión por los delitos de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos, cometidos en perjuicio de Carlos Abraham ‘N’ y Juan de Dios Francisco ‘N’, ambos localizados sin vida.

Datos de prueba establecen que el pasado 1 de septiembre, entre las 10:00 y 11:00 horas, las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Palo Torote de la colonia Palo Verde Indeur, donde arribó el imputado con otras personas armadas.

Los agresores amenazaron, esposaron, golpearon y obligaron a subir a un vehículo, para luego desaparecerlos. Sus cuerpos fueron encontrados el 22 de septiembre en un sitio de búsqueda a 150 metros al sur del kilómetro 6 de la carretera Hermosillo–Mazatán.