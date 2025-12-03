'El Compañía' fue sorprendido en el momento en que sacaba el mobiliario de una de las aulas de una primaria, específicamente en las calles Gildardo Magaña y Lázaro Cárdenas.

Héctor Humberto 'N', de 61 años de edad y apodado 'El Compañía', fue capturado con dos mesabancos robados de una primaria colonia Palo Verde, en Hermosillo.

La detención se llevó a cabo a las 15:20 horas de ayer y fue efectuada por elementos de la Policía Preventiva.

'El Compañía' fue sorprendido en el momento en que sacaba el mobiliario de una de las aulas de una primaria, específicamente en las calles Gildardo Magaña y Lázaro Cárdenas.

Durante esta acción, fueron asegurados dos mesabancos que el sujeto había sustraído del plantel educativo.

Tras su aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones correspondientes.