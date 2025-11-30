Abelino 'N' y Juan Pedro 'N', de 65 y 51 años respectivamente, fueron acusados de haber realizado tocamientos en parte íntimas a dos menores de 13 años de edad.

En hechos distintos ocurridos en la capital sonorense, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, acusados de cometer abusos deshonestos en perjuicio de menores de edad. Ambos sujetos fueron turnados al Ministerio Público para que respondan por el delito.

El primer arresto se realizó en la comisaría de Miguel Alemán, donde la Policía Preventiva detuvo a Abelino ‘N’, de 65 años, a las 06:20 horas de ayer en un domicilio particular.

El sujeto fue señalado por la madre de una menor de 13 años de haberla tocado en sus partes íntimas sin su consentimiento, además de intentar quitarle la ropa.

La madre, de 32 años de edad, informó que el detenido es conocido de la familia y aprovechó para ingresar al inmueble cuando ella había salido en busca de trabajo.

Por otra parte, en la colonia Quinta Esmeralda, fue detenido Juan Pedro ‘N’, de 51 años, acusado de abusar de su hijastro, también de 13 años de edad.

La detención ocurrió a las 10:10 horas de ayer, luego de que el hombre presuntamente realizara tocamientos en las partes íntimas del menor.

La víctima relató a los oficiales que no era la primera vez que se presentaba una situación de abuso, señalando haber sido víctima de tocamientos por parte del detenido en múltiples ocasiones.