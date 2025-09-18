Agentes de la AMIC repelieron un ataque armado en Nogales y lograron la detención de dos sujetos, a quienes se les aseguraron armas, cartuchos y un vehículo. Uno de ellos tiene órdenes de aprehensión por violencia familiar.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) reportó la detención de dos hombres tras un ataque armado ocurrido la noche del 17 de septiembre en la colonia Héroes, en Nogales, Sonora.

Los hechos se registraron cuando agentes ministeriales detectaron un vehículo Volkswagen CC que circulaba a exceso de velocidad y coincidía con características referidas en mandamientos judiciales. Al marcarles el alto, los ocupantes huyeron, lo que derivó en una persecución que terminó con el choque de la unidad contra un domicilio.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia estatal, al descender del vehículo los dos ocupantes dispararon contra el personal de AMIC. Los agentes repelieron la agresión y neutralizaron a los atacantes, quienes fueron trasladados bajo custodia a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Uno de los detenidos cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por violencia familiar y es señalado como integrante de un grupo generador de violencia. El segundo agresor se encuentra en proceso de identificación.

Armas e indicios asegurados

En el operativo se incautaron:

Un fusil de asalto Anderson AM-15 multicalibre, con receptor superior modificado

Una pistola Star calibre 7.62×25 con cargador

Una bolsa tipo militar pixelada

Un radio portátil

El vehículo Volkswagen CC sin placas

Todos los indicios quedaron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Compromiso de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que mantendrá la coordinación con autoridades estatales y federales para identificar redes delictivas y llevar ante la justicia a los responsables.