La Fiscalía de Sonora logró la vinculación a proceso y prisión preventiva de Raúl Oswaldo “N”, de 43 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Raúl Oswaldo “N”, de 43 años, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva legal.

Abusos cometidos dentro del hogar

El sujeto fue detenido por oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) tras las investigaciones de la FGJES, que determinaron su probable responsabilidad. Según la pesquisa, abusó de su posición de autoridad en el hogar, sometiendo a la víctima mediante violencia física y moral en diversas ocasiones dentro del domicilio familiar en Hermosillo.

Los primeros hechos se registraron en diciembre de 2023, cuando el imputado aprovechó la ausencia de la madre para violentar sexualmente a la menor. Los abusos continuaron en distintas fechas, incluyendo un episodio el 5 de enero de 2025, siempre bajo amenazas y ejerciendo control sobre la víctima, afectando su libertad, seguridad y desarrollo personal.

El imputado también está involucrado en otra carpeta de investigación por delitos sexuales y corrupción de menores en agravio de otro menor de edad.

Resolución judicial

Durante la audiencia, el juez valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decretó la vinculación a proceso de Raúl Oswaldo “N”, así como prisión preventiva justificada, al considerar que representa un riesgo para la víctima y para la investigación.

La FGJES reiteró su compromiso de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia, abuso o explotación infantil, asegurando atención inmediata, especializada y con perspectiva de infancia y adolescencia.