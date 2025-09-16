Bernardo 'N', Jesús Alfonso 'N' y Carlos Alberto 'N' fueron detenidos por el delito de violencia familiar y puestos a disposición de la autoridad investigadora.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron el día de ayer lunes 15 de septiembre a tres individuos por el delito de violencia familiar, en hechos distintos ocurridos en Hermosillo, Sonora.

El primer reporte ocurrió a las 07:18 horas, en la Comisaría Miguel Alemán, por violencia doméstica en un domicilio ubicado en las calles Francisco I Madero entre Rosario Ibarra de Piedra y Las Granjas.

Una joven, de 23 años, acusó a su pareja, Bernardo ‘N’ de 31 años, de haberla agredido verbalmente y de amenazarla con quitarle a los dos hijos que comparten ambos.

La segunda detención fue realizada en la calle Porvenir de la colonia Nuevo Horizonte en la ciudad de Hermosillo, luego de que una mujer de 54 años solicitará la intervención de la policía, ya que su hijo Bernardo ‘N’ de 28 años, presentara una actitud agresiva contra ella y causara daños al interior del domicilio.

El último individuo es Carlos Alberto ‘N’, quien fue arrestado tras un reporte realizado poco antes de las 19:00 horas en las calles Unión y Congreso del Trabajo de la colonia Revolución II, luego de que se le acusara de empujar y golpear a su cuñada, de 50 años de edad.

Finalmente, los tres sujetos quedaron a disposición de la autoridad investigadora.