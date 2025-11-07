Elementos de la AMIC y Sedena realizaron un operativo en San José de Bácum que derivó en la detención de Víctor Hugo, Antonio y José Alberto.

Tres hombres fueron detenidos en la comunidad de San José de Bácum durante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras ser sorprendidos en posesión de droga y un arma de fuego.

Captura en San José de Bácum

El operativo se realizó sobre la calle Mariano Abasolo, donde personal de ambas corporaciones detectó a los tres sujetos. Durante la revisión se les aseguraron 90 envoltorios con sustancia granulada similar al “cristal”, 13 envoltorios con vegetal verde con características de mariguana, además de una pistola calibre .22 y tres cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo “N”, de 45 años; Antonio “N”, de 61; y José Alberto “N”, de 32 años, este último con una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo en el estado de Baja California.

Los tres individuos fueron asegurados y turnados ante el Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) destacó que estas acciones son parte del trabajo coordinado con autoridades federales para reforzar la seguridad en la región y combatir la posesión y distribución de drogas.