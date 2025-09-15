El fiscal Gustavo Salas aseguró que estos hechos no quedarán impunes y que la autoridad no permitirá agresiones hacia servidores públicos, por lo que, se continuará con las investigaciones correspondientes.

Ya se tiene a una persona detenida presuntamente responsable de la agresión contra ataques a elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, en la Colonia Puerta Real, informó Gustavo Salas Chávez, Fiscal de Justicia del Estado. “Ya hay una persona detenida que será judicializada el día de hoy” ,dijo.

Señaló que estos hechos no quedarán impunes y que la autoridad no permitirá agresiones hacia servidores públicos, por lo que, se continuará con las investigaciones correspondientes.

“Estos hechos no van a quedar impunes, el actuar de la autoridad no puede quedar en una circunstancia como esta en donde hubo agresión hacia dos servidores públicos” ,dijo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, a las 4:00 horas, mientras los elementos atendían un reporte vecinal en la Colonia Puerta Real fueron atacados por dos sujetos. De acuerdo con un video difundido en redes sociales se puede observar como uno de los policías recibe violencia física por uno de los agresores.

El segundo involucrado ya se tiene plenamente identificado por lo que continuarán las indagatorias.