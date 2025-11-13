De acuerdo con el reporte, el individuo azotó y pateó a puerta de la vivienda, al tiempo que lanzaba amenazas e insultos contra su madre de 63 años de edad.

Un hombre de 43 años de edad fue detenido el día de ayer luego de amenazar con arma blanca a su madre, de 63 años de edad.

Los hechos ocurrieron a las 18:18 horas en un domicilio ubicado en Privada Moreno de la colonia Privadas del Real, en Hermosillo.

De acuerdo con el reporte, el agresor, identificado como Ángel Fabián ‘N’, empezó a azotar y patear la puerta de la vivienda, amenazándola con golpearla.

El individuo además se apoderó de un cuchillo de cocina y exigió a su madre que le entregara su teléfono celular al tiempo que le gritaba e insultaba.

Por estos hechos, el sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.