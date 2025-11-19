El código rojo fue activado a las 15:20 horas de este miércoles en las calles Paseo Río Sonora y De la Luna de la colonia Hacienda de la Flor, durante la persecución dejó varios daños en postes de luz y paradas de camiones.

Miguel Ángel 'N', de 34 años de edad, fue capturado por elementos de la Policía Municipal, luego de apoderarse de una pipa de gasolina vacía.

siendo ubicado mediante cámaras de video vigilancia en el Periférico Oriente.

El conductor huyó hacia la avenida 18 marzo para tomar sobre la calle Jorge Valencia hacia el sur hasta llegar al bulevar Luis Encinas donde se impactó con un poste de luz y una parada de camiones.

Posteriormente chocó contra cinco vehículos y se internó sobre la calle Rayón, donde al dar vuelta impactó tres autos estacionados siguiendo su marcha hacia el norte, hasta tomar al oriente de la calle Veracruz.

Fue sobre bulevar Kino y avenida José Gutiérrez en donde las autoridades lograron detener sus marcha con varios disparos.

Por estos hechos, Miguel Ángel 'N' fue presentado ante la autoridad investigadora para que responda por los delitos de robo y daños.