Germán Eduardo ‘N’, de 28 años de edad, fue detenido el día lunes tras ser sorprendido con droga y una réplica de arma de fuego, cuando circulaba en una motocicleta por calles de San Pedro El Saucito, localidad perteneciente al municipio de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, a las 12:10 horas el individuo conducía una unidad motorizada de color negro, sin placas, en la carretera a Zamora entre las calles Del Maestro e Italia.

El individuo tenía su rostro cubierto con un pasamontañas y, al inspeccionarlo, le aseguraron una pistola de gas y cinco envoltorios con polvo blanco granulado al parecer la droga ‘cristal’.

Tras su detención, la motocicleta, la droga, la réplica de arma de fuego y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público.

Caen otros tres en la ciudad capital

Otros tres hombres fueron arrestados por daños contra la salud, en las colonias Machi López, Centenario y Palo Verde, entre el día lunes y la madrugada de este martes.

El primer arresto ocurrió en el Palo Verde, donde se aprehendió a Benjamín ‘N', de 48 años de edad, por daños contra la salud.

‘El Guacho’, como se le apoda, fue sorprendido por agentes de la Policía Municipal a las 10:15 horas de ayer, en las calles Segunda y Ramón Noriega.

Los uniformados le aseguraron seis envoltorios conteniendo hierba verde y seca, con las características similares a la mariguana.

Por otra parte, en la colonia Centenario fue detenido Edgardo ‘N’, de 60 años de edad, en posesión de tres envoltorios conteniendo una sustancia granulada similar al 'cristal'.

El sujeto fue detenido luego de que a las 18:07 horas de ayer fuera reportado por escandalizar en las calles Irineo Michel y Reforma.

Finalmente, en la Machi López fue arrestado esta madrugada David Alberto ‘N’, de 42 años de edad.

El individuo fue sorprendido tirando basura en un lote baldío ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas y la avenida Pánfilo Narváez.

Tras una revisión, elementos municipales le aseguraron un envoltorio que contenía la droga ‘cristal’.