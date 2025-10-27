Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el fraccionamiento Puerta del Rey, donde fue detenido Max Ronaldo 'N' luego que presuntamente realizara agresiones verbales y físicas contra su madre y hermano por haberle tomado café y huevos.

Max Ronaldo ‘N’, de 18 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo luego de que se le acusara de realizar agresiones verbales y físicas en contra de su madre y hermano.

Los hechos ocurrieron el día domingo a las 06:25 horas, en una casa ubicada en la calle Jaray del fraccionamiento Puerta del Rey.

La madre, de 49 años, y el joven de 17 años, acusaron al presunto agresor de golpearlos e insultarlos, ya que se molestó porque tomaron su café y huevos.

Por estos hechos, Max Ronaldo ‘N’ quedó a disposición del Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.

Sujeto amenaza con cuchillo a su hermana

En otro hecho ocurrido en la calle Bacohachi de la colonia Insurgentes fue detenido Francisco Javier ‘N’, de 43 años de edad.

El individuo fue arrestado por elementos municipales luego de que su hermana, de 35 años, lo acusara de violencia familiar.

De acuerdo con su reporte, el sujeto se encontraba armado al interior de una vivienda. Los oficiales incautaron el arma de 23 centímetros de longitud y lo presentaron ante la autoridad investigadora.