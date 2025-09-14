El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a un joven en la colonia Centro luego de que agrediera a un adulto mayor de 74 años y le provocara lesiones.

Los hechos ocurrieron a las 03:10 horas de este domingo 14 de septiembre, cuando José Antonio 'N' de 23 años de edad fue arrestado en la avenida Juárez y bulevar Luis Encinas.

De acuerdo con el reporte de la policía, la víctima acusó al joven de haberle dado un puñetazo en la nariz, lo cual causó que cayera al suelo y se golpeara la cabeza.

Esta agresión le causó una posible fractura de tabique nasal y una lesión de tres centímetros en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al seguro social de la Juárez para que recibiera atención médica.