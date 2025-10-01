El joven de 18 años de edad fue sorprendido por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) durante labores de vigilancia en la colonia Jacinto López, al norte de la ciudad de Hermosillo.

El sujeto, identificado como Cristian ‘N’, fue capturado durante patrullajes en la colonia Jacinto López, donde elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lo sorprendieron en posesión de un arma tipo pistola con cartuchos útiles calibre .45 mm.

Ante las denuncias ciudadanas que se han generado en la ciudad, la Policía Estatal está colaborando con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno para hacer frente al delito y fortalecer las acciones de prevención.