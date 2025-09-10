Los dos sujetos, ambos empleados de un centro de rehabilitación, acudieron a un domicilio en Haciendas del Sur para internar a un hombre de 36 años, y al ver que se éste se encontraba alterado, lo rociaron con el gas.

Dos trabajadores de un centro de rehabilitación fueron puestos a disposición de las autoridad investigadora tras la muerte de una persona que fue rociada con gas lacrimógeno en hechos ocurridos en la ciudad de Hermosillo.

Fue a las 16:00 horas de ayer martes cuando Francisco Javier ‘N’ y Moisés Guillermo ‘N’, de 28 años respectivamente, trasladaron a la víctima de 36 años, quien no contaba con signos vitales, a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, sobre el bulevar Luis Encinas Johnson y 14 de abril.

A petición de los familiares, los empleados acudieron al domicilio ubicado en la calle Hacienda de los Ríos, en la colonia Haciendas del Sur, y al llegar, el hombre se encontraba alterado y sin ropa, por lo cual decidieron arrojar gas lacrimógeno para intentar controlar la situación.

Los empleados señalaron que el individuo presentó problemas para respirar y tuvieron que llevarlo de emergencia a la Cruz Roja, pero ya era demasiado tarde, ya que aparentemente murió durante el trayecto.

Testigos en el lugar señalaron que ambos sujetos abordaron una unidad de la Policía Municipal. Ambos quedaron a disposición de la autoridades correspondiente.