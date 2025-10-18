Agentes municipales detuvieron a Abraham 'N', de 42 años, acusado de golpear y mantener encerrada a su pareja desde el 15 de octubre en un domicilio en Hermosillo.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo aprehendieron a un hombre identificado como Abraham 'N', de 42 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad en perjuicio de su pareja sentimental.

La víctima, de 43 años, denunció que desde el 15 de octubre el sujeto la mantenía encerrada dentro del domicilio ubicado en el Callejón B y carretera 26, impidiéndole salir del lugar.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 12:40 horas del viernes, la mujer aprovechó que el hombre se quedó dormido para tomar su teléfono celular y solicitar ayuda a las autoridades.

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron la denuncia y realizaron la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades locales informaron que se integró la carpeta de investigación para determinar la situación legal de Abraham 'N', mientras la víctima recibe atención médica y acompañamiento psicológico.