El tío de la menor reportó la noche del sábado que la niña, de 12 años, había sido golpeada por su padrastro.

La noche el sábado 15 de noviembre, Luis Manuel “N”, de 44 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente golpear en el brazo a su hijastra, una menor de 12 años.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas de ayer por el tío de la niña, en un domicilio ubicado sobre la calle Estanques Poniente, en el fraccionamiento Tierra Nueva, de Hermosillo.

El hombre, de 41 años, permitió el ingreso de los agentes para efectuar el arresto del señalado, quien quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia familiar.