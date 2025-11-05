Los menores de edad fueron sorprendidos por el personal educativo con droga que se encontraba oculta en una pluma y un calcetín.

Dos alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep) Plantel Hermosillo I, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal por el delito de daños contra la salud.

Los hechos ocurrieron el día de ayer martes, a las 11:15 horas, en las calles Sahuaripa y De La Plata, en la colonia Parque Industrial.

Los dos jóvenes, de 14 y 15 años, fueron sorprendidos por el personal educativo con una pluma y unos calcetines con hierba verde seca, al parecer mariguana, señaló el director de la institución al personal de seguridad.

Por estos hechos, los dos jóvenes menores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.