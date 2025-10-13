Agentes de la AMIC detuvieron en Nogales a un hombre buscado por homicidio en Culiacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la captura de Ricardo “N”, alias “El Richar”, de 37 años, quien era buscado por el delito de homicidio doloso en Sinaloa.

La detención se llevó a cabo en Nogales, sobre la calle De los Cahitas, en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en atención a una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Acusado por homicidio

“El Richar” contaba con una orden de aprehensión girada por el Juez Tercero de Primera Instancia del ramo penal del distrito judicial de Culiacán, donde está señalado como probable responsable del homicidio de Genaro Leonel “N”, quien habría perdido la vida tras recibir impactos de arma de fuego.

Además, el imputado posee antecedentes por delitos contra la salud, informó la FGJES.

Entregado a autoridades de Sinaloa

La detención fue realizada por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscrito a la Base Operativa Hermosillo, en cumplimiento a la solicitud de colaboración fechada el 6 de septiembre de 2022.

Tras su aseguramiento, Ricardo “N” fue entregado a las autoridades de Sinaloa, donde enfrentará el proceso penal correspondiente. La Fiscalía sonorense destacó que este caso refleja su compromiso de cooperación interinstitucional con otras entidades federativas, con el objetivo de que ningún delito quede impune .

“Sonora no es ni será refugio de criminales”, reiteró la FGJES en su comunicado oficial.