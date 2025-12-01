Los individuos fueron aprehendidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en calle Higueras de la colonia Agualurca.

Joshua Said ‘N’, de 18 años, y Martha Beatriz ‘N’, de 43, fueron detenidos tras cumplimentarsele una orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa en Hermosillo.

Los individuos fueron capturados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en calle Higueras de la colonia Agualurca.

De acuerdo a las investigaciones, los individuos habría agredido a tres personas en una posada de trabajo.

Las víctimas fueron identificadas como Jhaziel Elías ‘N’, Édgar Alexis ‘N’ y Cruz Alonso ‘N’.

Presuntamente, la agresión ocurrió luego de que las víctimas y los hoy imputados participaran en una riña.

Tras su captura, los señalados fueron puestos a disposición de la autoridad pertinente y se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo (Cereso) para el inicio de las audiencias de Ley.