Los hechos ocurrieron el día de ayer lunes en la colonia La Cholla y Machi López, tras reportes por violencia familiar y doméstica.

Griselda Nohemí ‘N’, de 35 años de edad, y Julián Alejandro ‘N’, de 32 años de edad, quedaron detenido por los delitos de violencia familiar y violencia doméstica, por hechos distintos ocurridos el día de ayer lunes en la ciudad de Hermosillo.

Fue en la colonia La Cholla, en la calle Tordo, donde Griselda Nohemí sujetaba del cuello a su hermana, de 39 años.

La ahora detenida se encontraba con su consanguínea por fuera de un domicilio, cuando comenzó a ahorcarla, por lo que de inmediato solicitó auxilio.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes procedieron a arrestarla.

Mientras que a las 15:25 horas, en una casa ubicada en la avenida República de Cuba de colonia Machi López, una mujer reportó que su hermano, Julián Alejandro, la amenazó y la agredió verbalmente.

La víctima, de 34 años, refirió que la amenazó diciéndole que la iba a ahorcar mientras la insultaba.

Por este hecho, el individuo quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.