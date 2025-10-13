La primera detención ocurrió en la colonia Las Minitas mientras que la segunda en Mártires de Cananea.

Dos individuos fueron detenidos el día de ayer domingo tras reportes por presuntas agresiones en contra de sus respectivas parejas, en hechos distintos ocurridos en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La primera detención ocurrió a las 7:50 horas, en las calles Cristóbal Colón entre Lerdo de Tejada y Alejandro García de la colonia Mártires de Cananea.

La perjudicada de 41 años de edad acusó a Gilberto ‘N’, de 48 años, de tirarla al suelo y agredirla verbalmente, además de intentar despojarla de su bolsa; fue turnado a la autoridad investigadora por violencia familiar.

Por otro lado, a las 22:00 horas de ayer fue detenido en la colonia Las Minitas en las calles José Flores Casas y Mina La Bonancita, Bryan Omar ‘N’, de 23 años de edad, por los delitos de daño y violencia doméstica.

La víctima de 30 años de edad señaló que su pareja la insultó y lo acusó de daños a la carrocería de su Nissan, línea Sentra, modelo 1999 y de color gris, por lo que fue turnado al Ministerio Público.