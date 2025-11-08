El operativo fue realizado el pasado lunes en la colonia Mártires de Cananea, y fue efectuado por elementos de la AMIC, PESP, y de Defensa.

Omar Francisco 'N' y Gery Fernanda ‘N’, ambos de 26 años, fueron detenidos durante un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Mártires de Cananea, donde presuntamente se realizaban actividades para la venta de droga.

El operativo fue realizado a las 20:17 horas del pasado 3 de noviembre, y fue efectuado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante la diligencia, se logró asegurar un fusil de asalto AK-47, una caja con 41 bolsas conteniendo sustancia granulada blanca y mariguana, así como 41 bolsitas tipo ziploc con la droga ‘cristal’, una báscula gramera y dos bidones con líquido transparente, indicios relacionados con delitos contra la salud

Aseguran auto utilizado en ataque a policía

Un vehículo Nissan Versa modelo 2020, que contaba con reporte de robo en agosto de 2025, fue localizado durante el operativo. Este mismo originalmente era de color blanco, pero fue repintado a guinda.

Se presume que la unidad fue utilizada en la agresión contra un policía municipal que resultó lesionado en la caseta de seguridad de la colonia Cuatro Olivos el 9 de octubre de 2025.

Finalmente, las dos personas y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), para las diligencias e investigaciones correspondientes.