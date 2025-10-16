Las detenciones se realizaron en las colonias Constitución, El Ranchito, Machi López, Ley 57, y en el fraccionamiento Tierra Nueva.

Cinco personas fueron detenidas el día de ayer miércoles en acciones policiales realizadas en diversos sectores de la ciudad de Hermosillo, logrando asegurar un total de 23 envoltorios con drogas.

Uno de los primeros detenidos fue Juan Gabriel ‘N’, de 37 años, quien fue asegurado a las 09:20 horas, en las calles Santos Degollado entre Morelos y Gómez Farías de la colonia Constitución.

En el sitio, se le aseguraron siete envoltorios con una sustancia granulada al tacto, que al parecer era ‘cristal’.

En El Ranchito, elementos de la Policía Municipal arrestaron a Juan Francisco ‘N’, de 50 años de edad, por daños contra la salud.

El sujeto, que tenía una actitud evasiva, fue sorprendido a las 10:04 horas en las calles Angostura entre Palmito y Virgenes, donde le localizaron un envoltorio con polvo blanco granulado conocido como ‘cristal’.

En Machi López, fue asegurado José Martín ‘N’, de 43 años, cuando circulaba a las 17:00 horas de ayer por las calles Ascencio y República de Belice.

La Policía Preventiva le incautó tres envoltorios conteniendo cristal y un cuarto con hierba verde seca con las características de la mariguana.

En las calles Lagos entre Asiria Oriente y Cuevas del fraccionamiento Tierra Nueva, fue arrestado otro sujeto, identificado como Juan Luis ‘N’, de igual forma por delitos de daños contra la salud.

Juan Luis ‘N’ fue asegurado por una patrulla a las 17:15 horas del día de ayer.

El sujeto arrojó los envoltorios de la droga, por lo que quedó a disposición de la autoridad investigadora.

Finalmente, a las 20:58 horas de ayer, elementos municipales arrestaron a Luis Edgardo ‘N’ de 52 años de edad, en las calles Monteverde entre Artículo 123 y Constituyentes de la colonia Ley 57.

El ciclista se deshizo de un envoltorio conteniendo una sustancia granulada que al parecer era cristal.