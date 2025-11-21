Siete detenidos enfrentan cargos por amenazas y asociación delictuosa

Siete personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en la colocación de mantas intimidatorias en distintos puntos de Ciudad Obregón, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El Juez de Control determinó prisión preventiva justificada para José Gildardo “N”, de 41 años; Carlos Alfredo “N”, de 39; Francisco “N”, de 37; Gladis América “N”, de 26; Jesús Isidro “N”, de 23; Geovanna “N”, de 23; y César Adán “N”, de 29 años. La clasificación jurídica establecida por el Ministerio Público incluye los delitos de amenazas y asociación delictuosa, en concurso real.

Forman parte de una cédula

Las detenciones ocurrieron el 15 de noviembre durante seis cateos simultáneos realizados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública. En los inmuebles intervenidos se hallaron narcóticos y diversos indicios relacionados con la célula investigada, considerada ligada a un grupo criminal activo en la región.

Las investigaciones revelan que, entre las 20:30 y 21:40 horas del 14 de noviembre, los imputados habrían colocado varias mantas en zonas como Zona Norte, Centro, Parque Industrial, Ampliación Alameda y Villa Itson.

El contenido de los mensajes contenía amenazas indirectas dirigidas a agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, generando preocupación tanto en corporaciones de seguridad como en la ciudadanía. Según la FGJES, los siete señalados operaban como parte de una asociación sin jerarquías formales, coordinados para producir y colocar los mensajes intimidatorios.

La Fiscalía reiteró su compromiso de fortalecer las investigaciones y mantener acciones firmes para garantizar seguridad y justicia a la población sonorense.