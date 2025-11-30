Payaso, uno de los caballos falleció por las lesiones en el Ejido El Gato.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Raúl Francisco “N”, de 39 años, señalado por presunto maltrato y crueldad animal en la zona rural del municipio de Átil.

Atacó a dos caballos blancos

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso que el 19 de noviembre del presente año, el imputado habría atacado con un objeto punzocortante a dos caballos en un camino de terracería del punto conocido como Ejido El Gato. Las agresiones, según los datos de prueba, se registraron en momentos distintos.

El primer ataque habría sido contra “Payaso”, un equino blanco, raza tipo criollo, propiedad de Sergio “N”, el cual sufrió una lesión expuesta provocada con un arma blanca. La herida le causó la muerte.

Posteriormente, el imputado habría lesionado a un segundo caballo, también blanco, de raza tipo Mora Zarca, propiedad de Raúl Antonio “N”. Este animal presentó una herida profunda que requiere más de 15 días de recuperación y lo mantiene en riesgo de infección o infestación por larvas de mosca.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) fueron los primeros respondientes. Ellos aseguraron la zona y notificaron de inmediato al Ministerio Público, lo que permitió integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden judicial cumplimentada posteriormente.

Un juez ordenó que Raúl Francisco "N" permanezca bajo prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones. La FGJES reiteró que continuará investigando con rigor técnico cualquier acto que afecte tanto a personas como a animales bajo protección humana, con el fin de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.