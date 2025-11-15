Juan Guillermo 'N', de 36 años, fue detenido en la colonia Real del Carmen tras causar daños en la casa de su pareja.

Juan Guillermo 'N', de 36 años de edad, quedó detenido luego de ocasionar daños en la vivienda de su pareja en la colonia Real del Carmen, de acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Hermosillo.

El hecho se registró a las 17:20 horas del viernes en la calle Godella, donde agentes municipales atendieron un reporte por violencia familiar.

La afectada, una mujer de 35 años, señaló que el hombre ingresó al domicilio con un marro y dañó la barra de la cocina, un televisor y el lavamanos, según la autoridad.

Los agentes procedieron a detener al sujeto y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente.