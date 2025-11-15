El operativo fue efectuado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y Guardia Nacional (GN).

Luis Antonio ‘N’, de 36 años de edad, fue detenido durante un cateo realizado el pasado 12 de noviembre en la colonia San Bosco en Hermosillo, el cual tuvo como resultado el aseguramiento de diversos narcóticos.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y de la Guardia Nacional (GN), en un domicilio ubicado sobre el bulevar Israel.

Durante la diligencia fueron decomisados 18 envoltorios con la droga ‘cristal’, 18 envoltorios de mariguana y 53 cigarros de dicha droga.

El individuo así como los narcóticos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud.