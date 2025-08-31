Elementos de la Policía de Hermosillo detuvieron al sujeto y aseguraron el arma blanca.

Un hombre de 46 años de edad fue detenido la mañana del pasado sábado 30 de agosto, luego de amenazar a su madre con un machete en un domicilio ubicado en la colonia Jesús García.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:15 horas, cuando Francisco 'N' arribó al domicilio de su madre, una mujer de 85 años, en las calles Nueve, entre Guadalupe Victoria y Piña.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, su hijo se presentó con una actitud agresiva y le quitó un abanico antes de amenazarla con un machete de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

Tras el reporte y el señalamiento directo por parte de la afectada, elementos de la Policía de Hermosillo procedieron a la detención del sujeto, asegurando también el machete utilizado en la agresión.