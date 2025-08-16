Luis Alberto “N”, de 29 años, fue detenido en el estacionamiento de una farmacia en la colonia Álvaro Obregón, donde agentes le aseguraron cinco envoltorios con crystal y una pistola de plástico fajada a la cintura.

La Policía Municipal de Hermosillo detuvo la noche del viernes a Luis Alberto “N”, de 29 años, por presuntos delitos contra la salud.

La intervención ocurrió en el estacionamiento de una farmacia ubicada en Perimetral Norte y República de Belice, en la colonia Álvaro Obregón.

Operativo y aseguramiento

De acuerdo con el informe oficial, durante la revisión preventiva los agentes localizaron:

Una pistola de plástico fajada a la cintura

Cinco envoltorios con sustancia granulada similar al crystal

El detenido fue trasladado al área de seguridad y posteriormente turnado al Ministerio Público especializado, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Delitos contra la salud en aumento

La corporación municipal destacó que la posesión y venta de drogas sintéticas continúan siendo uno de los principales problemas de seguridad en Hermosillo, por lo que se mantienen operativos de vigilancia en zonas comerciales y residenciales.



