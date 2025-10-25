Durante su detención, los agentes le aseguraron un arma blanca tipo hechiza de 23 centímetros.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a Luis Alonso 'N', de 44 años, luego de ser acusado de violencia familiar en perjuicio de su esposa, de 45 años de edad.

El incidente se reportó a las 19:40 horas del viernes, cuando la víctima solicitó apoyo policial tras ser agredida en un domicilio ubicado en la intersección de las carreteras 100 y 12 sur, en Miguel Alemán.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el sujeto la golpeó en el rostro, la derribó al suelo y posteriormente la sujetó del cuello en un intento por asfixiarla.

Los agentes que acudieron al llamado detuvieron al presunto agresor y, durante la revisión, le aseguraron un arma blanca tipo hechiza de aproximadamente 23 centímetros de largo, que portaba fajada en la cintura.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para determinar su situación legal.