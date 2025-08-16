La Policía Municipal arrestó a un hombre de 34 años en Lomas del Norte por portar un machete de 30 centímetros. Fue trasladado a la comandancia y puesto a disposición de la autoridad.

Un hombre identificado como Juan Javier “N”, de 34 años, fue detenido la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Lomas del Norte, en Hermosillo, por la presunta portación de un arma prohibida.

La detención ocurrió alrededor de las 01:10 horas en las calles Daniel Marín y Escriva Balaguer, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

De acuerdo con el informe oficial, durante la revisión preventiva se le encontró un machete de aproximadamente 30 centímetros, mismo que fue asegurado en el lugar.

El detenido fue trasladado a la comandancia y puesto a disposición de la autoridad competente, donde se abrió una carpeta de investigación para definir su situación legal.

La corporación señaló que este tipo de detenciones forman parte de los operativos preventivos en colonias de Hermosillo, enfocados en reducir la portación de armas blancas que puedan representar un riesgo para la ciudadanía.



