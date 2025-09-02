Los hechos se remontan al 8 de septiembre del 2023, cuando el sujeto se opuso a proporcionar alimentos a sus hijos y por lo cual terminó realizando varias agresiones contra su pareja, entre ellas ahorcamientos y amenazas de muerte.

Rodolfo ‘N’ fue sentenciado a más de 16 años de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de su concubina Francisca ‘N’, en hechos registrados en la colonia Real del Carmen, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, el 8 de septiembre de 2023, a eso de las 8:00 horas, el sentenciado se negó a proporcionar alimentos para los hijos de ambos, y posteriormente agredió a la mujer y le dio una cachetada.

Al intentar defenderse, la mujer pidió al sujeto que se retirara, en el lugar intervino uno de los hijos para tratar de detener la agresión pero su progenitor lo tomó de las manos y lo lanzó contra la pared.

Mientras la mujer llevaba al menor en brazos al intentar escapar, el acusado la alcanzó con un bat en la mano y comenzó a ahorcarla, diciéndole que le quitaría la vida.

Francisca ‘N’ logró salir de la casa, pero Rodolfo ‘N’ continuó ahorcándola hasta que vecinos y elementos de la policía intervinieron, evitando que consumara el delito.

Dichas acciones se demostraron ante el Juez correspondiente, logrando el fallo condenatorio y la pena de 16 años, 11 meses y 12 días de prisión, misma que el sentenciado ya se encuentra cumpliendo en un Centro de Reinserción Social (Cereso).