Martín Alejandro ‘N’, alias ‘El Chilte’, fue sentenciado a 31 años años con tres meses de prisión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en perjuicio de Jesús Francisco ‘N’, de 26 años.

Los hechos por los que fue sentenciado se remontan al 4 de octubre del 2021, a eso de las 15:00 horas, en la colonia Coloso Bajo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Por esa zona se desplazaba la víctima, que fue sorprendida por un vehículo con el sentenciado y otra persona más, desde donde se abrió fuego contra él, causándole lesiones que provocaron su muerte.

Tras la investigación, se presentó ante el Juez las pruebas suficientes por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

Es así que se logró acreditar la responsabilidad del imputado en dichos hechos, lo que llevó a la obtención de la sentencia condenatoria y la pena de 31 años de prisión contra éste.