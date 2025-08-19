Ambos omitieron los cuidados necesarios del infantil, derivando en su muerte. El cuerpo fue hallado posteriormente en una bolsa de plástico en un camino de terracería al norte de Hermosillo.

Dos personas identificadas como Thamara Alejandra ‘N’ y Francisco Javier ‘N’ han sido condenados a 30 años de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio infantil en perjuicio de su hijo recién nacido.

De acuerdo a las investigaciones, los días 21 y 22 de septiembre de 2021 ambos omitieron los cuidados mínimos necesarios del infante, y que derivó en su muerte.

El cuerpo fue hallado el 24 de septiembre en el interior de una bolsa de plástico en un camino de terracería de la colonia Tierra y Libertad, al norte de la ciudad de Hermosillo.

Derivado de ello se determinó la identidad de los padres, por lo que se iniciaron las acciones penales contra éstos, culminando con la sentencia impuesta.

Ambos individuos ya se encuentran en un Centro de Reinserción Social (Cereso) donde cumplen condena.