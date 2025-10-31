La FGJES logró sentencias de 17 y 9 años de prisión por agresión a tres personas en abril de 2024.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) consiguió condenas de 17 y 9 años de prisión contra Luis Ángel “N” y Gerardo Arnoldo “N”, padre e hijo, por su participación en un violento ataque ocurrido en abril de 2024, en el que golpearon a tres personas con un objeto metálico.

Agresión en el norte de Hermosillo



Los hechos se registraron alrededor de las 00:20 horas del 28 de abril de 2024, cuando Luis Ángel “N” agredió inicialmente a un menor de identidad reservada en calles de la colonia Real del Cardo.

Minutos después, él y otros sujetos persiguieron nuevamente al menor hasta la colonia Real del Cobre. Al alcanzar a la víctima, desarmada y caída, Luis Ángel “N” le golpeó la espalda con un objeto metálico.

Durante la agresión, Leonor “N” resultó lesionada al intentar proteger al menor, interponiendo su mano para evitar que fuera golpeado en el rostro. Más tarde, Aarón Uriel “N” acudió en su ayuda y fue atacado por Luis Ángel “N” con un objeto metálico en el abdomen.

Su padre, Gerardo Arnoldo “N”, amenazó a Aarón con un bat para impedir que denunciara los hechos.

Condenas y proceso judicial



Mediante un procedimiento abreviado, la FGJES logró acreditar la responsabilidad de ambos agresores:

Luis Ángel “N” : 17 años de prisión por tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja contra Aarón Uriel “N”, tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja contra el menor, y lesiones calificadas con ventaja en perjuicio de Leonor “N”.

: con alevosía y ventaja contra Aarón Uriel “N”, tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja contra el menor, y con ventaja en perjuicio de Leonor “N”. Gerardo Arnoldo “N”: 9 años de prisión por su participación en la tentativa de homicidio calificado contra Aarón Uriel “N”.

La Fiscalía destacó que la investigación fue contundente, presentando pruebas sólidas que permitieron a los imputados solicitar el procedimiento abreviado, mismo que concluyó con las sentencias antes mencionadas.

Con estas sentencias, la FGJES subraya su compromiso de investigar y sancionar los actos de violencia, garantizando la protección de las víctimas y la aplicación de la justicia conforme a la ley.