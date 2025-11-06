La FGJES informó que Janny Anahy “N”, adolescente de quince años, fue localizada en un domicilio de la colonia Noroeste de Ciudad Obregón; la menor indicó que salió de casa por voluntad propia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizó a Janny Anahy “N”, adolescente de quince años, sana y salva en un domicilio de la colonia Noroeste de Ciudad Obregón a las 02:01 horas de hoy; la joven había salido de su casa por voluntad propia el 7 de octubre.

La FGJES indicó que se descarta la comisión de delito durante el periodo de ausencia. La madre reportó que no denunció antes porque estimó que la joven regresaría por cuenta propia, lo que retrasó el inicio de la investigación formal.

Agentes de la AMIC ubicaron a la adolescente y el Ministerio Público dispuso su entrega a la madre, previa aplicación de exámenes médicos de rigor para verificar su integridad. La autoridad mantendrá seguimiento de carácter preventivo y asistencial con la familia.

El caso se integró inicialmente “por conocimiento de los hechos” y derivó en diligencias de campo en Cajeme hasta su localización. La Fiscalía remarcó la importancia de denunciar de inmediato las ausencias de menores de edad para activar los protocolos correspondientes y acelerar la búsqueda.



