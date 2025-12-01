Un accidente automovilístico entre una camioneta y un sedán bloqueó el acceso al puente del distribuidor vial en el sector poniente, provocando largas filas de vehículos y el cierre temporal de la circulación sobre el bulevar Luis Encinas la mañana de este primero de diciembre.

La mañana de este lunes 1 de diciembre inició con complicaciones viales en el sector poniente de Hermosillo, derivado de un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar Luis Encinas.

El percance ocurrió específicamente en la rampa de acceso al puente del distribuidor vial que conecta dicha arteria con el bulevar García Morales, en el sentido de circulación de oriente a poniente.

El siniestro involucró a dos vehículos particulares: una camioneta tipo pickup marca Nissan, de modelo atrasado y color guinda, y un automóvil compacto Nissan March de color gris.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos desde el lugar de los hechos, la colisión se produjo justo en la subida de la estructura vial, lo que obstaculizó el flujo vehicular en una de las zonas de mayor afluencia durante la hora pico matutina.

Caos vial

El impacto generó un congestionamiento severo que se extendió rápidamente a lo largo del bulevar Luis Encinas. Las filas de automóviles detenidos alcanzaron varias cuadras hacia el oriente, reportándose el inicio del embotellamiento desde la altura de la calle de las Américas. La situación obligó a los conductores a detener su marcha y buscar rutas alternas ante la imposibilidad de acceder al puente elevado.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal y de la Policía Estatal acudieron al sitio para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Los oficiales iniciaron el peritaje para determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados. Según testimonios recabados en el lugar, los tripulantes manifestaron haber sentido el impacto sin precisar quién invadió el carril contrario.

La circulación sobre el puente permaneció cerrada temporalmente mientras se esperaba la llegada de los servicios de grúas para retirar las unidades siniestradas. Esta obstrucción afectó directamente a cientos de ciudadanos que se dirigían a sus centros laborales y planteles educativos, considerando que el incidente ocurrió cerca de las 8:00 horas, un momento crítico para la movilidad urbana.

A pesar de la magnitud del congestionamiento y la naturaleza del choque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos y permanecieron en el lugar para atender los trámites con las aseguradoras y las autoridades viales.

Afectaciones

Los daños materiales fueron evidentes, particularmente en el automóvil Nissan March, el cual presentó afectaciones severas en el costado izquierdo del lado del conductor, presuntamente tras impactar contra la barrera de contención del puente y la camioneta. Por su parte, el pickup mostró daños menores en su carrocería.

Este incidente marca el inicio del mes de diciembre, un periodo caracterizado históricamente por un incremento sustancial en el aforo vehicular en la capital sonorense. Las autoridades de tránsito exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado, ya que la saturación de las vías principales se agudiza por las actividades comerciales y festivas de la temporada.

La jornada matutina en Hermosillo también registró actividad de los cuerpos de emergencia en otros puntos, como un incendio en la colonia San Benito, lo que mantuvo a las corporaciones en alerta constante. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como el bulevar Solidaridad mientras se normaliza la circulación en el distribuidor vial del Luis Encinas.